Тоболячка украла из магазина продукты и одежду

УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в краже из сетевого магазина, задержали в Тобольске.

Как ообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, женщина сложила в сумки парфюмерию, одежду, продукты питания. Когда сотрудники охраны отвлеклись, она вышла из магазина. Ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую. В полиции 32-летняя женщина вину признала. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.