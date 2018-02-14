В тюменских отделениях почтовой связи продается фирменный шоколад

Почта России выпускает брендированный шоколад/фото Почта России

Почта России в сотрудничестве с ООО "Кондитерская фабрика "Победа" запустила линейку шоколадных изделий под собственным брендом.

В продаже можно найти плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад. В 2018 году планируется запуск производства шоколадных батончиков под брендом Почты России.

Почта России расширяет линейку брендированных товаров, в которой высокое качество сочетается с доступной ценой. За год с момента появления в почтовых отделениях продукции под брендом Почты России клиенты оценили качество канцелярских изделий, игрушек и ряда сопутствующих товаров.

Отметим, что Почта России постоянно расширяет линейку брендированных товаров. В почтовых отделениях теперь можно приобрести не просто сопутствующую продукцию, а оформленные в фирменном стиле компании товары, в том числе коллекционные. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы. Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов, сообщает пресс-служба Почты России.