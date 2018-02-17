В Пхенчхане образовалась гигантская пробка

Фото olympic.org

Транспортное сообщение между прибрежным кластером и горным на Олимпиаде в Пхенчхане оказалось парализовано из-за гигантской пробки, сообщает "Газета.Ru".

Шаттлы до объектов, расположенных в горном кластере Игр, вместо обычных 35-40 минут идут больше двух часов. Тренеры, персонал и сотрудники МОК опаздывают на соревнования. Движение в сторону прибрежного кластера свободное.

Как отмечает спецкор "Газеты.Ru", вероятно, транспортный коллапс был вызван приездом президента Южной Кореи Мун Джэина в главный медиацентр Олимпиады.