Новая опера приедет с гастролями в Тюмень

фото ИА "Тюменская линия"

Ведущий московский театр Новая опера им. Евгения Колобова приедет с гастролями в Тюменскую филармонию 28 февраля и 1 марта в рамках программы "Гастроли ведущих российских театров в регионах России".

28 февраля московский театр покажет спектакль по опере "Травиата" Верди в двух действиях в музыкальной редакции Евгения Колобова, для солистов, хора и оркестра. "Травиата" в Новой опере – не романтическая история любви, а трагический рассказ о ее гибели. Главная героиня Виолетта, как раненая птица, бьется, мечется, пытается вырваться из замкнутого круга собственной судьбы. Этот спектакль обнажает разрыв века нынешнего и века минувшего. Театр не просто сочувствует Виолетте и Альфреду, он их оплакивает.

1 марта столичный театр представит оперу "Севильский цирюльник". Оперный шедевр Россини обошел все сцены мира, арию Фигаро узнают даже дети, а фразы "Фигаро здесь, Фигаро там" и "Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает" стали крылатыми выражениями. Спектакль подготовили специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби.

Программа "Гастроли ведущих российских театров в регионах России" создана в 2014 году Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ. В рамках программы центр организует гастроли ведущих театров по всей России.