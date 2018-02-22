Тюменцев приглашают в гастрономический клуб при ателье вина "Абрау-Дюрсо"

Ресторация "Восток" представляет вниманию жителей и гостей города Тюмени гастрономический клуб при ателье вина "Абрау-Дюрсо". Элегантный зал на 40 человек с классическим интерьером и исконно русской кухней предложит как традиционные блюда, так и авторские разработки шеф-повара ресторации.

Кроме того, в меню представлен большой выбор соблазнительных десертов, которые не оставят равнодушным ни одного любителя сладостей. Удивит гостей и винная карта, которая была специально разработана бренд амбассадором винного дома "Абрау-Дюрсо". В ней представлена коллекция игристых и тихих вин русского винного дома "Абрау-Дюрсо".

Режим работы гастрономического клуба в будние дни с 18 до 00 часов, в выходные дни - с 12 до 00 часов. Средний чек составляет 1 тыс. рублей. Для удобства гостей работает бесплатная охраняемая парковка и бесплатный wi-аi. Забронировать столик можно по телефону 8 (3452) 686-100.