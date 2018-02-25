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Делегацию Тюменской области ждут в посольствах Катара и Швейцарии

11:24 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото minpromtorg.gov.ru

Две встречи на международном уровне правительство Тюменской области запланировало на 27 февраля 2017 года в Москве, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В посольстве Катара на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в РФ Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя руководство правительства Тюменской области представит инвестиционно-промышленный потенциал региона, обсудит вопросы установления и развития сотрудничества в сфере нефтегазовой отрасли, нефтехимии и машиностроения.

В посольстве Швейцарии в Москве с делегацией Тюменской области встретится Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в России Ив Россье. На встречу с тюменцами также приглашены представители известных швейцарских компаний: Lufthansa Group (авиаконцерн), Ameropa (агробизнес, семена, удобрения), Novartis (вторая фармацевтическая компания в мире), Omya (ведущий мировой производитель промышленных минералов), Energas (технологические системы подготовки газа). Планируется презентация Тюменской области, обсуждение вопросов сотрудничества в здравоохранении, инновациях и новых технологиях, а также совместные проекты в сфере научных и образовательных обменов.

Как правило, подобные встречи становятся основой для дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Тюменской области с иностранными партнерами.

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