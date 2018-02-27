В Нефтеюганске во время строительства моста погиб рабочий

фото: tyumen.sledcom.ru

Один из рабочих во время реконструкции моста через реку Юганская протока пострадал от обрушения на него металлоконструкции. От полученных повреждений мужчина скончался по дороге в больницу.

По версии следствия, 26 января 2018 года днем начальник участка на строительстве объекта "Реконструкция моста через реку Юганская протока" в Нефтеюганском районе, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и правил безопасности при ведении строительных работ на объекте, нарушил их и поручил одному из рабочих производство сварочных работ способом, не предусмотренным проектно-сметной документацией. Несоблюдение указанных правил повлекло обрушение на рабочего металлоконструкции. От полученных повреждений он скончался по пути в медицинское учреждение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по ХМАО -Югре.