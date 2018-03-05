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Тюменская энергосбытовая компания массово проведет проверку счетчиков электроэнергии у граждан

18:45 05 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Проверку индивидуальных приборов учета электроэнергии у потребителей ресурса проведет АО "Тюменская энергосбытовая компания" на территории Югры, Ямала и юга Тюменской области. Энергетики намерены выявить факты некорректной передачи показаний гражданами и приборы учета электрической энергии непригодные для коммерческих расчетов.

В 2017 году специалисты посетили более 403 тыс. раз потребителей электроэнергии, в нынешнем году запланировано более 445 тыс. посещений. График проверки приборов учета расписан до конца 2018 года и размещен на сайте сбыта в разделе "Физическим лицам".

Энергетики напоминают потребителям, что в случае, если приборы учета расположены непосредственно в квартире, по законодательству РФ жильцы обязаны предоставить к ним доступ.

Подобные проверки производятся в интересах потребителей, которые получают информацию о состоянии своего счетчика и необходимости его замены вследствие истекшего срока поверки или его неисправности, будь то некорректное отображение результатов измерений, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, механическое повреждение, превышение допустимой погрешности его показаний и др. Владельцу поломанного или устаревшего прибора учета дается 30-дневный срок на ремонт или замену. В противном случае, согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в течение следующих трех месяцев начисление платежей за электрическую энергию будет производиться по среднемесячному показателю, после чего потребителя переведут на платежи по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. В том, что расчеты по норме потребления электрической энергии невыгодны, уже смогли убедиться владельцы неисправных устройств в Нягани, Горноправдинске, Урае и Новом Уренгое.

Также энергетики спешат предостеречь горожан от активизировавшихся в последнее время фирм-мошенников, которые представляются партнерами или субподрядчиками АО "Тюменская энергосбытовая компания", якобы диагностируют неисправность прибора учета и настоятельно рекомендуют свои услуги по замене оборудования. Причем цена этих услуг в 2-3 раза превышает среднерыночную по городу. В Лангепасе фирма "ЭнергоУчет" вот так обманула пенсионера-инвалида, продав ему прибор учета с установкой за 4 тыс. 900 рублей, хотя эти работы "пострадавшему" могли обойтись в 2,5 раза дешевле.

Чтобы обезопасить себя от коммерсантов и не остаться с "нерасчетным" прибором учета, следует обращаться к проверенным фирмам или к своему поставщику электроэнергии. Если клиент приобретает и устанавливает счетчик самостоятельно, ему необходимо обратиться в межрайонное отделение АО "Тюменская энергосбытовая компания" по месту обслуживания и написать заявление. Запомните, что контроллеры энергосбытовой компании при посещении граждан всегда предъявляют документы, удостоверяющие личность.

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Теги: Тюменская энергосбытовая компания

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