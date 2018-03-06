Тюменцы получили помощь в приемной президента России

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Вопросы благоустройства дворов, строительства школы, дорог и тротуаров обсудили жители Тюменской области с губернатором Владимиром Якушевым на личном приеме в региональной приемной президента России 5 марта.

Пенсионерка из с. Червишево Тюменского района Любовь Суфтина пожаловалась главе региона, что в селе не хватает тротуаров. Владимир Якушев пообещал, что тротуары сделают. "Мы серьезно продвинулись по ремонту улиц в Тюменском районе, в том числе и в Червишево, в 2018 году работы будут продолжены", - пояснил губернатор.

Работница предприятия "Стеклотех" Елена Мезенцева рассказала, что в п. Богандинском, в микрорайоне, где она живет, много детей, а дворы не обустроены. Уже в мае начнутся работы по благоустройству, уточнил глава региона. Во дворах заменят и отремонтируют сети теплоснабжения, проведут наружное освещение, уложат асфальт, установят горки, песочницы и турники, озеленят территорию. Работы планируется завершить до 1 сентября.

По просьбе депутата думы Московского муниципального образования Тимура Темуркаева в поселке отремонтируют ул. Южная, а по просьбе председателя совета ТОС "6 микрорайон" Тюмени, предпринимателя Владимира Асянова до конца июля заменят покрытие спортивной площадки во дворе домов 52, 54 по ул. Пермякова. Она очень популярна у детей и взрослых.

Председатель совета ТОС "Березняковский" Инга Рожкова задала губернатору вопрос о строительстве дорог в Березняках. Глава региона пояснил, что в течение 2018 и 2019 годов там развернется дорожное строительство. Кроме дорог проложат тротуары, сделают водоотведение. Средства на это предусмотрены.

Учительница математики Лариса Бабинова пришла с просьбой о строительстве школы в микрорайоне "Видный" в Тюмени. Глава региона рассказал, что в районе улиц Янтарная – Б. Житкова (мкр. "Суходолье") в 2017 году уже началось строительство школы на 1 тыс. 200 мест. Выполнена вертикальная планировка, забиты сваи под здание. В 2018 году планируется возведение здания, устройство инженерных сетей. Ввод школы и благоустройство территории намечен на 2019 год. Школа располагается в шаговой доступности от микрорайона "Видный". Ее ввод в эксплуатацию позволит разгрузить школу № 65, расположенную в микрорайоне МЖК.

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