В Голышмановском районе определили сильнейших в шахматах и гиревом спорте

Фото МЧС России по Тюменской области.

Двадцать команд сельских поселений и организаций Голышмановского района приняли участие в районных зимних сельских спортивных играх. Состязания стали уже тридцать восьмыми по счету.

Победителей выявляли в нескольких видах спорта, среди которых лыжная эстафета, шахматы, охотничий биатлон, гиревой спорт, городки, волейбол, спортивно-профессиональное многоборье.

В числе участников - команда 27-го отряда федеральной противопожарной службы Голышмановского района. По итогам соревнований команда пожарных заняла первое место в лыжной эстафете среди мужчин и пятое общекомандное место, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Нам удалось получить массу положительных эмоций от турнира, проверить и продемонстрировать свои силы с командами соперников, хотелось бы отметить хорошие индивидуальные и групповые действия команды на протяжении всех соревнований. Это 1 место в семейных стартах семьи Швецовых и лучший результат в мужской лыжной эстафете", - отметил начальник Голышмановской пожарной части Сергей Пуртов.