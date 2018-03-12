В центре Тюмени горит кафе "Дом еды", пострадавших нет

Пожар на Цветном бульваре. Фото пресс-службы Управления МЧС России по Тюменской области

Возгорание в кафе по ул. Герцена, 83в произошло на Цветном бульваре в Тюмени 12 марта в 4 часа 55 минут.

Как рассказал начальник пресс-службы УМЧС России по Тюменской области Сергей Юсько, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 55 минут. У здания загорелась кровля площадью около 500 кв.метров.

"Пожар случился ночью, в здании никого не было, поэтому пострадавших нет. Работы продолжаются", - пояснил Сергей Юсько.

На пожар спасатели направили 17 машин и 41 сотрудников личного состава. Близость проезжей части заставила спецслужбы перекрыть движение на улице Герцена. Пожарные продолжают тушение пожара на объекте.

﻿ Пожар на Цветном бульваре. Фото пресс-службы Управления МЧС России по Тюменской области 1 /

Лина Орлова