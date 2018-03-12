В Тюмени ищут мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней

В Тюмени полиция разыскивает неизвестного, который надругался над восьмилетней девочкой в лифте. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Вечером 10 марта в подъезде дома № 51 на ул. Олимпийской неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. После совершения преступления мужчина скрылся. Возбуждено уголовное дело.

На основании показаний потерпевшей девочки составлен фоторобот преступника. Его приметы: на вид 30-35 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. Был одет в удлиненную темную куртку с капюшоном, синие джинсы синего цвета и темные ботинки.

Следствие просит тюменцев, владеющих значимой информацией, позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112, 02 либо обращаться в следственное управление СК РФ по Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Шиллера, 44.

Николай Ступников