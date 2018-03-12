В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

admtyumen.ru

Готовность региона к проведению выборов президента России и этапа Кубка мира по биатлону обсудили на плановом заседании антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 12 марта.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, представители регионального правительства, в режиме ВКС участвовали главы городских округов и муниципальных районов. Обсуждались вопросы подготовки объектов к предстоящим масштабным событиям. Все структуры и ведомства проводят большую предварительную работу. Правоохранительные органы будут нести службу в период проведения мероприятий в усиленном режиме.

"Главная задача — обеспечить порядок и безопасность людей. Все руководители органов местного самоуправления и органов региональной власти должны держать ситуацию на контроле, оказывать максимальное содействие правоохранителям. Мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне, четко и слаженно", - поручил глава региона.