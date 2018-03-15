На Всероссийском открытом уроке расскажут о технологиях, которые спасают жизнь

фото министерства образования и науки РФ

Всероссийский открытый урок "Спасти жизнь человека" начнется 15 марта в 10 часов по московскому времени. Мероприятие проводит Министерство образования и науки РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ" и станет четвертым в цикле открытых уроков для школьников страны.

Темой урока станет сфера здравоохранения. И если раньше в этом вопросе мы могли полагаться лишь на докторов, то сегодня быть в форме и защищаться от болезней нам помогают еще и технологии. Какие разработки уже охраняют нас от вирусов и что нас ждет в будущем? Почему инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи? И когда человечество получит лекарство от всех болезней?

Эти и другие важные вопросы участники урока обсудят с экспертами в сферах здравоохранения и цифровых технологий: генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Андрей Каприн; ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАО, академик РАО Михаил Стриханов; первый проректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Андрей Свистунов и советник президента РФ Герман Клименко.

Модератором урока станет знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Именно из его Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" будет вестись трансляция, которую сможет посмотреть любой желающий на трех онлайн-площадках: портале "ПроеКТОриЯ" и группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Задать вопросы спикерам можно будет еще до начала урока в специальном обсуждении. А составленный профессиональными психологами тест проверит, какая из пяти перспективных областей будущей экономики страны подходит участнику больше.

Напомним, что три предыдущих Всероссийских открытых урока набрали уже более 10 млн просмотров и объединили 26 тыс. 658 школ страны.