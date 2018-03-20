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В Югре произошло смертельное ДТП

14:27 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

В результате лобового столкновения "Инфинити" и "Лексус" погиб водитель "Инфинити". 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, авария произошла 20 марта около 11 часов 10 минут на 208 км автодороги Сургут - Нижневартовск в Нижневартовском районе 

В результате ДТП водитель автомобиля "Инфинити", мужчина 1966 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Лексуса, мужчина 1965 года рождения, получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. 

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Теги: ДТП , Сургут - Нижневартовск

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