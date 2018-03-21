В Радужном полицейского осудят за взятки

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту получения взятки сотрудником полиции возбуждено в Радужном.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, обвиняемый получил от фигуранта уголовного дела о хищении металлолома и труб с месторождения взятку в размере 130 тыс. рублей. За вознаграждение сотрудник полиции согласился оказывать покровительство в хищении металлолома и труб, также помочь мужчине избежать уголовной ответственности.

Преступление выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области - передача взятки проходила под их контролем. После совершения преступления обвиняемый был задержан.

Решением суда обвиняемый помещен под домашний арест. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.