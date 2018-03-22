Двоих жителей деревни Камышинская вывели из огня спасатели

Фото 32 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области

Двоих жителей деревни Камышенская Абатского района вывели из горящего дома спасатели в 20 часов 40 минут 21 марта.

На момент прибытия пожарного расчета огнем был охвачен частный дом размером 8х10 метров с верандой размером 6х2 метров. Ликвидация шла нескольких часов. Были задействованы шесть человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС.

Основной причиной возгорания, по мнению инспекторов пожарного надзора, стало несоблюдение противопожарной безопасности во время эксплуатации печи.

Анжела Лебедева