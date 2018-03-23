Евгений Дятлов: я впечатлен работой над "Тоболом"

В процессе подготовки к фильму начинаешь понимать, как становилась Сибирь. Это отметил заслуженный артист России Евгений Дятлов на пресс-конференции в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Исполнитель одной из главных ролей киноленты "Тобол" рассказал о своем участии в проекте, в котором был занят в роли князя Матвея Гагарина.

"Гагарин - это человек дела. Человек не дела там бы не выжил. Когда я был в музее в Тобольске, узнал, что там ссыльных называли почетными. Там сложно было жить, не всякий выдерживал. А Гагарин сам поехал в Тобольск", - сказал актер и добавил, что проникся историей Тобольска и Сибири, а также, что впечатлен работой над кинолентой и качеством подготовки к съемкам.

Евгений Дятлов встречался с писателем и автором сценария в Санкт-Петербурге, где вступил в полемику с автором. Актер был очень увлечен ролью, и поэтому с жаром отстаивал своего персонажа и его политическую деятельность.

"Я встречался с Алексеем Ивановым и предлагал свою версию причины гибели Гагарина. Но он со мной не согласился, сказал, что моим словам нет подтверждения", - рассказал он.

Продюсер "Тобола" Олег Урушев впервые презентовал тизерный ролик с компьютерными планами Тобольска XVIII века. Напомним, съемки фильма "Тобол" проходили с марта по август 2017 года в Тобольске. За неделю до мировой премьеры 21 ноября 2018 года пройдет превью-показ в Тюмени.

Лина Орлова