В Нефтеюганске хакеры помогали бизнесменам не платить налоги

Фото ИА "Тюменская линия"

Участников организованной группы, причинивших многомиллионный ущерб государству, осудят в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, трое жителей Нефтеюганска и бывший сотрудник налоговой службы объединились в организованную преступную группу для получения незаконной прибыли от руководителей предприятий, не желающих оплачивать обязательные платежи по налогам и сборам.

Организатор преступной группы разработал и внедрил схему, которая позволяла вносить в базу данных ведомства ложные сведения об оплате рядом руководителей предприятий обязательных платежей по налогам и сборам. С 2012 по 2016 год членами преступной группы незаконно вносились ложные сведения об оплате налогоплательщиками обязательных платежей. В результате преступной деятельности организованной группы в бюджет страны не поступило более 120 млн рублей.

Кроме того, одним из обвиняемых незаконно полученные деньги были направлены на погашение кредитных обязательств на сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые возместили ущерб на сумму более 70 млн рублей.