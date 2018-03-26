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В Нефтеюганске хакеры помогали бизнесменам не платить налоги

11:10 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Участников организованной группы, причинивших многомиллионный ущерб государству, осудят в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, трое жителей Нефтеюганска и бывший сотрудник налоговой службы объединились в организованную преступную группу для получения незаконной прибыли от руководителей предприятий, не желающих оплачивать обязательные платежи по налогам и сборам.

Организатор преступной группы разработал и внедрил схему, которая позволяла вносить в базу данных ведомства ложные сведения об оплате рядом руководителей предприятий обязательных платежей по налогам и сборам. С 2012 по 2016 год членами преступной группы незаконно вносились ложные сведения об оплате налогоплательщиками обязательных платежей.  В результате преступной деятельности организованной группы в бюджет страны не поступило более 120 млн рублей.

Кроме того, одним из обвиняемых незаконно полученные деньги были направлены на погашение кредитных обязательств на сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые возместили ущерб на сумму более 70 млн рублей.

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Теги: налоги , Нефтеюганск , хакер

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