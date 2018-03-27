Тюменцы могут получить налоговый вычет по земельному налогу

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Налоговый вычет по земельному налогу могут получить тюменцы в 2018 году.

Начиная с 2017 года налоговая база по земельному налогу для граждан-льготников уменьшилась на величину кадастровой стоимости 600 кв. м. площади земельного участка.

Соответствующие изменения внесены в НК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В случае, когда площадь участка, подлежащего налогообложению, не превышает шести соток, налог начислять не будут. Соответственно, при площади участка более шести соток, земельный налог рассчитают на оставшуюся площадь.

Право на получение льготы закреплено за гражданами, являющимися героями Советского Союза, ветеранами ВОВ, инвалидами первой и второй групп, пенсионерам (полный перечень льготных категорий закреплен в п. 5 ст. 391 НК РФ).

Отметим, что налоговый вычет применяется в отношении одного земельного участка на основании выбора самого гражданина вне зависимости от категории земель, вида разрешенного использования участка, его местоположения. Налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию до 1 мая 2018 года, чтобы воспользоваться правом на вычет по земельному налогу за 2017 год. В первую очередь речь идет о тех налогоплательщиках, у которых право на получение льготы возникло в 2017 году (например, у граждан, ставших пенсионерами). Подать заявление можно удаленно — через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Получить информацию о льготных категориях можно на сайте ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам", сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области.