Югорчанина пожизненно осудили за убийство четырех человек

sledcom.ru

Мужчину, виновного в убийстве четырех человек, осудили в Югре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в октябре 2017 года пьяный югорчанин зарубил топором двух жителей п. Березово. Потерпевшие скончались на месте происшествия. После чего мужчина зарубил спящих в соседней комнате хозяев квартиры.

Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.