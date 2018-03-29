Курсанты "Аванпоста" проводят каникулы в лыжном походе

фото центра "Аванпост"

Девять курсантов второго года обучения из объединений “Гепард” и “Штурм” участвуют в полевом выходе воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе в центре “Аванпост”.

Ребятам предстоит пройти за сутки 15 километров на лыжах. В туристических рюкзаках курсантов все самое необходимое: спальники, еда, вода, теплые вещи. У каждого лыжника - саперная лопатка, туристический коврик и плащ-палатка. Они пригодятся, чтобы организовать суточное место пребывания - “дневку”. Готовить дети будут сами на костре. Для этого из еды взяли макароны, гречневую кашу, тушенку и печенье. Совершив марш-бросок, курсанты прибудут в район озера Тулубаево, где переночуют. Утром снова отправятся в путь до конечной точки - озера Лебяжье, которую самостоятельно определят по компасу. На всем маршруте следования командир взвода, педагог Евгений Утюгов проведет занятия по военной топографии, тактической подготовке, ориентированию на местности.

Такой полевой выход для курсантов - пятый по счету. Для воспитанников центра “Аванпост” - это стиль жизни, который ни в коем случае не променяют на заурядный отдых в каникулы, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".