В Тюмени возбуждено пятнадцать уголовных дел о невыплате зарплаты

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Уголовное дело о невыплате заработной платы в СНТ "Лесник-2" возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки была выявлена задержка зарплаты работникам СНТ "Лесник-2". С декабря 2016 года по февраль 2017 года в полном объеме не выплачивалась заработная плата трем работникам. Сумма задолженности составила более 61 тыс. рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Всего в текущем году по фактам невыплаты заработной платы в Тюмени было возбуждено 15 уголовных дел, из них девять - по материалам прокурорских проверок.