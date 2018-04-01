Владимир Якушев: Россия гордится трудовыми подвигами геологов

Фото НАО "СибНАЦ"

Геологи заложили прочный экономический фундамент для успешного и прорывного развития не только тюменского региона, но и всей России. Об этом завил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов геологии с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что Россия гордится трудовыми подвигами геологов, изменивших энергетическую карту мира. "Они шли к своей цели, невзирая на препятствия, трудности и стали первопроходцами и покорителями просторов Западной Сибири", - говорится в поздравлении.

2018 год отмечен значимым событием в отрасли - 70-летним юбилеем тюменской геологии. "Настоящие энтузиасты, искатели и мечтатели, профессионалы, бесконечно преданные своему делу, сформировали основу для создания топливно-энергетического комплекса, социальной и транспортной инфраструктуры. Их знания, целеустремленность и упорство стали достойным примером для молодого поколения, - сказал губернатор. - Тюменская геологическая школа сохраняет свои лидирующие позиции. Современные специалисты вносят свой вклад в укрепление экономической мощи России, открывая в недрах земли новые богатейшие природные ресурсы".

Владимир Якушев пожелал работникам и ветеранам геологии крепкого здоровья, благополучия, счастья, воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов.