Уральские лыжники старше шестидесяти лет проложили маршрут через Чукотку

фото нацпарка "Берингия"

Команда уральских лыжников "Север" в возрасте старше 60 лет во главе с мастером спорта международного класса Дмитрием Тиуновым испытают свои физические возможности в суровых условиях Чукотки.

За плечами отдельных участников лыжной экспедиции покорение Северного полюса и Антарктиды, участие в международных туристических соревнованиях, а также десятки дальних лыжных походов высшей категории сложности. 29 марта уральцы прибыли в бухту Провидения, чтобы на лыжах пройти по маршруту, охватывающему самые живописные горные и береговые ландшафты национального парка "Берингия".

1 апреля команда "Север" выходит на маршрут участка "Провиденский 1" нацпарка. Путь пройдет через село Новое Чаплино в пролив Чечекуйым, где будет произведена разведка льда. Затем вдоль западного побережья пролива Сенявина группа направляется в бухту Аболешева. Посетит Сенявинские источники, произведет осмотр долины реки Ключевой и совершит переход в бухту Румилет. Затем группа пройдет через верховье залива Ткачен в лагуну Кивак и, выйдя на побережье озера Истихед, возвратится в Провидения.

Дирекция парка следит за прохождением группой запланированного маршрута, сообщает пресс-служба национального парка "Берингия".