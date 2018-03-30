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Для гостей отеля Vostok создали номера с уникальным интерьером

18:19 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото отеля Vostok

Отель Vostok предлагает своим посетителям 375 номеров различных категорий, многие из которых отличаются уникальным дизайном интерьера.

Забронировать можно одноместные, двухместные, романтические, литературные и другие номера, которые придутся по душе.

Стандартные одноместные номера категории "Single Room" отличает теплая и уютная атмосфера. Однокомнатный номер с удобной односпальной кроватью, ванной комнатой с душем и прихожей. Площадь номера — от 11 кв.м до 13 кв.м.

В свою очередь, улучшенный одноместный номер "Superior" отличается комфортным размером комнаты и включенными в него удобствами: полутороспальная кровать, мягкий халат и пушистые тапочки согреют теплом и уютом в любую погоду. Площадь номера - 13 кв.м.

Стандартные двухместные номера категории "Twin Room" идеально подходят для размещения как одного, так и двух гостей. Удобные односпальные кровати с прикроватными тумбочками, ванная комната с душем — все что нужно для комфортного проживания. Площадь номера - 13 кв.м.

Для удобства гостей в отеле представлены прекрасные номера "Комфорт", архитектурное решение которых создает ощущение пространства и наполненности светом и воздухом, оформлены в деловом стиле. Просторный однокомнатный номер с двуспальной кроватью и ванной комнатой. В номере имеется все то, что соответствует требованиям современного делового человека. Площадь номера - от 17,4 до 28,1 кв.м.

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Фото отеля Vostok
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Также в отеле имеются номера категории "Senior Suite", которые отличатся элегантным стилем. Небольшая гостиная соседствует со светлой спальней, что представляет собой идеальное решение для долговременного проживания. А возможность размещения дополнительной детской кроватки делает номер замечательным местом для семейного отдыха. Просторный двухкомнатный номер с двуспальной кроватью, ванной комнатой и прихожей. Площадь - 26,3 до 29,6 кв.м.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предлагают номера с двумя раздельно стоящими кроватями, удобно расположенной кнопкой экстренного вызова и специально оборудованной ванной комнатой. Номера расположены рядом с кабинетом врача, не имеют порогов для беспрепятственного передвижения в инвалидных колясках. В таких номерах наши гости получают комфортный отдых. Площадь номера - 20 кв.м.

Никого не оставляют равнодушным романтические номера в отеля Vostok. Это воплощение любви, тепла, заботы и нежности. Дизайнерская мебель, воздушный текстиль и невероятно стильный интерьер погрузят посетителей в атмосферу сказки и сделают проживание в Отеле Vostok волшебным и незабываемым.

Главной изюминкой отеля являются литературные номера, которые расположены на пятом этаже. В них представлены мини-биографии тех, кто жил, путешествовал или случайным образом оказался в нашем крае, тех, кто своими очерками, письмами и даже романами доносит до нас впечатления о городе, который мы любим. Двадцать две личности – писатели и путешественники, страдальцы и счастливцы – из великого множества выбрали тех, кто рассказал о городе.

Забронировать понравившийся номер можно по телефонам +7 (3452) 686-111, +7 (3452) 686-140, а также отправив запрос на адрес электронной почты bron@vostok-tmn.ru

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Теги: отель Восток

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