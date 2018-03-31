"Мстители-3" бьют мировые рекорды досрочно

"Мстители-3". Фото с сайта kinonews.ru

Второй трейлер фильма Marvel "Мстители-3: Война бесконечности" получил 179 миллионов просмотров всего за сутки, сообщает www.kinonews.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Западные журналисты голосят: это лучший результат среди вторых трейлеров к ожидаемым голливудским релизам.

Предыдущим рекордсменом считался трейлер другого проекта компании Walt DIsney - "Красавица и чудовище", который за сутки посмотрели 128 млн раз. А абсолютным рекордсменом остался первый трейлер "Мстителей-3", представленный зрителям в ноябре 2017 года. Этот ролик за сутки посмотрели 230 млн раз. Отметим, что вторые трейлеры всегда собирают меньше просмотров, чем первые.

Ранее стало известно о том, что "Мстители-3" уже побили все мыслимые рекорды в скорости продаж билетов на первые сеансы фильма. По этому показателю картина опередила "Черную пантеру" на 257 %, "Первый мститель-3: Противостояние" на 715 %. Что же касается превосходства над второй частью "Мстителей", то оно составило 1 тыс. 100 %.

В домашнем прокате "Мстители-3" стартуют 27 апреля 2018 года, а в России фильм Marvel выйдет на неделю позже - 3 мая 2018 года. Ожидается, что в Северной Америке он заработает в премьерные выходные не менее 200 миллионов долларов.