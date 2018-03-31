Максим Фадеев посвятил песню "Ангелы" жертвам пожара в Кемерово

Пожар в Кемерово. Фото с сайта www.kemerovo.ru

Песня композитора Максима Фадеева, посвященная жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, за сутки набрала почти 500 тысяч просмотров в Сети.

Ранее композитор опубликовал в социальной сети песню "Ангел", которую посвятил погибшим в Кемерово, сообщает ФАС. При этом он позже уточнил, что принципиально не собирается продавать композицию через стриминговые сервисы. Максим Фадеев заявил, что песня будет находиться в свободном доступе, чтобы каждый мог прослушать ее и поделиться с близкими.

"Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018", - опубликовано в официальной группе композитора "ВКонтакте".

Композитор рассказал, что песню написал несколько лет назад для друга, у которого погиб сын. Когда он услышал про трагедию в Кемерово, то позвонил Максиму Фадееву и попросил исполнить "Ангела" для россиян.

Напомним, пожар в Кемерово вспыхнул 25 марта. В трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, около 40 из них дети. Пострадали почти 80 человек.

Лина Орлова