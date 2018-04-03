Ямалец отправлял подросткам интимные фотографии

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних, осудили в Губинском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в одной из социальных сетей мужчина вел переписку с несовершеннолетними девочками. Он беседовал с ними на сексуальные темы, направлял интимные фотографии с соответствующими пояснениями, некоторым предлагал вступить с ним в половую связь.

Вину в совершенных преступлениях осужденный не признал и в содеянном не раскаялся. Суд назначил наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.