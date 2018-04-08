Десятилетний житель Заводоуковска спас семью
Десятилетний житель Заводоуковска спас семью. Фото 72.mchs.gov.ru
Десятилетний Юра, проживающий в Заводоуковске Тюменской области, спас родных от пожара. В конце марта около полудня на пульт единой-дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. По тревоге были подняты пожарные 93-й пожарно-спасательной части.
Подъезжая к месту происшествия, спасателей увидели троих несовершеннолетних детей. Семилетняя Катя рассказала пожарным, что в доме находится ее старший брат Юра. Пожарные поспешили ему на помощь. В квартире они почувствовали сильный запах дыма и увидели десятилетнего мальчишку, который обильно поливал водой горевший диван.
Убедившись, что пожар ликвидирован и жизни детей ничего не угрожает, спасатели выяснили, как все произошло. Оказывается, мама ребятишек уехала буквально на час оформлять документы, десятилетний Юра нянчился с младшим Степаном, Катя была занята куклами, а трехлетний Валера играл в своей комнате с зажигалкой, которую нашел в кармане верхней одежды отца. Почувствовав запах дыма, Юра не растерялся, набрал номер службы спасения, точно назвал свой адрес, отвел детей в другую комнату, а сам стал тушить диван. Когда сильное пламя он сбил, быстро одел детей и вывел на улицу, а сам вернулся в дом, открыл окна и продолжил поливать диван водой. К этому моменту подоспели спасатели.
В разговоре с пожарными Юра сказал, что не считает свой поступок героическим:
"Конечно, я испугался, но страха не стал показывать малышам. Я вспомнил, как учительница рассказывала нам, что нужно делать в такой ситуации и куда звонить. Я очень рад, что все обошлось".
Спасатели поблагодарили мальчика за проявленное мужество и отвагу, смелые и решительные действия при спасении малолетних братьев и сестры, а также жилого дома. Дожидаясь возвращения мамы детей, огнеборцы разрешили герою и его младшим братьям и сестре посидеть за рулем пожарной машины, примерить каску. Спасатели показали им работу специального оборудования, средств для защиты органов дыхания на пожаре, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости