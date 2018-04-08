Десятилетний житель Заводоуковска спас семью

Десятилетний житель Заводоуковска спас семью. Фото 72.mchs.gov.ru

Десятилетний Юра, проживающий в Заводоуковске Тюменской области, спас родных от пожара. В конце марта около полудня на пульт единой-дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. По тревоге были подняты пожарные 93-й пожарно-спасательной части.

Подъезжая к месту происшествия, спасателей увидели троих несовершеннолетних детей. Семилетняя Катя рассказала пожарным, что в доме находится ее старший брат Юра. Пожарные поспешили ему на помощь. В квартире они почувствовали сильный запах дыма и увидели десятилетнего мальчишку, который обильно поливал водой горевший диван.

Убедившись, что пожар ликвидирован и жизни детей ничего не угрожает, спасатели выяснили, как все произошло. Оказывается, мама ребятишек уехала буквально на час оформлять документы, десятилетний Юра нянчился с младшим Степаном, Катя была занята куклами, а трехлетний Валера играл в своей комнате с зажигалкой, которую нашел в кармане верхней одежды отца. Почувствовав запах дыма, Юра не растерялся, набрал номер службы спасения, точно назвал свой адрес, отвел детей в другую комнату, а сам стал тушить диван. Когда сильное пламя он сбил, быстро одел детей и вывел на улицу, а сам вернулся в дом, открыл окна и продолжил поливать диван водой. К этому моменту подоспели спасатели.

В разговоре с пожарными Юра сказал, что не считает свой поступок героическим:

"Конечно, я испугался, но страха не стал показывать малышам. Я вспомнил, как учительница рассказывала нам, что нужно делать в такой ситуации и куда звонить. Я очень рад, что все обошлось".

Спасатели поблагодарили мальчика за проявленное мужество и отвагу, смелые и решительные действия при спасении малолетних братьев и сестры, а также жилого дома. Дожидаясь возвращения мамы детей, огнеборцы разрешили герою и его младшим братьям и сестре посидеть за рулем пожарной машины, примерить каску. Спасатели показали им работу специального оборудования, средств для защиты органов дыхания на пожаре, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.