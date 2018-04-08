up

8.04.2018 воскресенье

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 4..6 С 1 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Десятилетний житель Заводоуковска спас семью

11:19 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Десятилетний житель Заводоуковска спас семью. Фото 72.mchs.gov.ru

Десятилетний Юра, проживающий в Заводоуковске Тюменской области, спас родных от пожара.  В конце марта около полудня на пульт единой-дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. По тревоге были подняты пожарные 93-й пожарно-спасательной части.

Подъезжая к месту происшествия, спасателей увидели троих несовершеннолетних детей. Семилетняя Катя рассказала пожарным, что в доме находится ее старший брат Юра. Пожарные поспешили ему на помощь. В квартире они почувствовали сильный запах дыма и увидели десятилетнего мальчишку, который обильно поливал водой горевший диван.

Убедившись, что пожар ликвидирован и жизни детей ничего не угрожает, спасатели выяснили, как все произошло. Оказывается, мама ребятишек уехала буквально на час оформлять документы, десятилетний Юра нянчился с младшим Степаном, Катя была занята куклами, а трехлетний Валера играл в своей комнате с зажигалкой, которую нашел в кармане верхней одежды отца. Почувствовав запах дыма, Юра не растерялся, набрал номер службы спасения, точно назвал свой адрес, отвел детей в другую комнату, а сам стал тушить диван. Когда сильное пламя он сбил, быстро одел детей и вывел на улицу, а сам вернулся в дом, открыл окна и продолжил поливать диван водой. К этому моменту подоспели спасатели.

В разговоре с пожарными Юра сказал, что не считает свой поступок героическим:

"Конечно, я испугался, но страха не стал показывать малышам. Я вспомнил, как учительница рассказывала нам, что нужно делать в такой ситуации и куда звонить. Я очень рад, что все обошлось".

Спасатели поблагодарили мальчика за проявленное мужество и отвагу, смелые и решительные действия при спасении малолетних братьев и сестры, а также жилого дома. Дожидаясь возвращения мамы детей, огнеборцы разрешили герою и его младшим братьям и сестре посидеть за рулем пожарной машины, примерить каску. Спасатели показали им работу специального оборудования, средств для защиты органов дыхания на пожаре, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: спасение на пожаре

Последние новости

11:19 Десятилетний житель Заводоуковска спас семью
11:01 Фотовыставка "Опустела без тебя земля" откроется в Заводоуковске 12 апреля
10:34 "Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям
10:16 В Туве произошло землетрясение
09:46 Тюменцы стали лауреатами на Всероссийском хореографическом фестиваль-конкурсе
09:04 Православные христиане празднуют Пасху
19:23 Сделать фото на ретро-мопеде можно на "Фотозоне72"
18:47 Благодатный огонь из Иерасалима в Россию доставят спецрейсом
18:38 Виктория Сливко вместе с тюменцами сделала зарядку Фото
18:14 В Тобольске стартует образовательный проект по менеджменту
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

"Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям

Предпринимателям напомнили о внедрении онлайн-касс

Пресс-конференция управляющего розничным бизнесом ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина

Общество

Десятилетний житель Заводоуковска спас семью

Фотовыставка "Опустела без тебя земля" откроется в Заводоуковске 12 апреля

Тюменцы стали лауреатами на Всероссийском хореографическом фестиваль-конкурсе

Спорт

Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры

Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии

Происшествия

В Туве произошло землетрясение

В Канаде четырнадцать игроков молодежной хоккейной дружины погибли в ДТП

Житель Сорокинского района изготовил самодельные боеприпасы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+