В Ялуторовске тушили условный пожар

В Ялуторовске тушили условный пожар. Фото 72.mchs.gov.ru

Учения по тушению лесных пожаров и защите населенных пунктов, находящихся в опасной зоне, провели сотрудники 24-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области в ялуторовской "Роще декабристов". Основной целью учений стала проверка готовности служб города к реагированию на природные пожары.

По замыслу учений, начавшийся в Роще пожар в результате сухой погоды и сильного ветра распространился, создалась угроза жилым домам. Местные жители позвонили на номер "101". К месту тушения лесного пожара прибыли 81-я пожарно-спасательная часть, полиция, скорая помощь, аварийная служба электрических сетей, горводоканала, администрация города. Оказавшиеся в опасной зоне жители были эвакуированы. Пожар локализован и успешно ликвидирован.

"Все имеющиеся силы и средства, привлеченные на учения по тушению лесного пожара, находятся в готовности к пожароопасному сезону 2018 года",- отметил заместитель главы города Федор Аграфенин.