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Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

12:27 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Политехническая школа Тюменского государственного университета сделала серьезный рывок в развитии. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании Наблюдательного совета вуза, которое состоялось в Школе перспективных исследований ТюмГУ.

Члены совета во главе с губернатором обсудили результаты деятельности университета в 2017 году. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков в докладе отметил, что основным показателем эффективности работы вуза по повышению его конкурентоспособности является переход университета из третьей группы вузов-участников проекта 5-100 во вторую.

"Этот яркий прорыв произошел благодаря трем основным замыслам, которые вузу удалось уже полностью или частично реализовать", - отметил ректор. Речь идет об открытии Школы перспективных исследований, создании Института экологической и сельскохозяйственной экологии и проекте по трансформации образовательной деятельности (внедрение индивидуальных образовательных траекторий).

"Мы помним, как в 2016 году проект Школы перспективных исследований вызвал неоднозначную оценку Международного совета. Но за год нам удалось продвинуться, и вот перед вами итог: есть здание, набраны лучшие студенты, сформирована команда из преподавателей, имеющих научные степени лучших вузов мира. Смело скажу: у нас здесь самый международный бакалавриат в России, – высказался Валерий Фальков. – Новый институт – X-BIO – пока только разворачивается. Но мы уверены, что и здесь продвинемся также динамично".

Кроме того, на заседании совета были рассмотрены промежуточные итоги и перспективы развития еще одного важного проекта ТюмГУ – Политехнической школы. Напомним, проект стартовал в 2014 году и был поддержан правительством Тюменской области и крупными промышленным предприятиями России, такими, в частности, как "Газпромнефть", СИБУР и другими.

"Политехническая школа сделала серьезный рывок и получила положительную оценку всех членов Наблюдательного совета, – отметил глава региона Владимир Якушев. – Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Система современного образования требует от нас быть постоянно в тренде. Сегодня ТюмГУ сотрудничает с крупнейшими компаниями — мировыми лидерами в своих сферах, которые, обладая технологиями и высококвалифицированными кадрами, достаточно быстро развиваются. Наша задача – сделать так, чтобы  университет эти компании опережал".

Губернатор подчеркнул, что предстоит проделать огромную работу, выполнить которую необходимо совместными усилиями всех участников: и Наблюдательного совета, и ректората вуза, и преподавателей. "Развитие вуза важно для нашего региона и всей России", – сказал Владимир Якушев.

Также в рамках совета были подведены итоги финансово-экономической деятельности вуза за 2016–2017 годы и приняты решения по ряду вопросов организационно-хозяйственного характера.

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admtyumen.ru
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Соб. инф.

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Теги: Валерий Фальков , Владимир Якушев , ТюмГУ

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