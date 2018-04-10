Честность - главное качество успешного руководителя, считают респонденты

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Честность, целеустремленность, профессионализм вошли в Топ-3 народного рейтинга качеств успешного руководителя.

Как сообщает пресс-служба ВЦИОМ, по оценкам респондентов, эти качества довольно редки, а главная претензия к руководителям – алчность, неготовность делиться результатом общего труда с подчиненными.

По мнению большинства россиян - 66% организаторские качества у человека либо есть, либо нет. Молодежь чаще, чем старшее поколение, полагает, что лидерству можно научиться: 46% среди 18-24-летних против 19% среди 60-летних и старше.

Способности лидера в той или иной степени в себе чувствуют около половины опрошенных: 10% считают свой авторитет непререкаемым в любой компании и ситуации, 20% порой случается становиться "вожаками" больших групп, 36% - могут повести за собой лишь небольшое число людей. Лидерские качества, по их самооценке, присущи в большей степени молодым людям, жителям мегаполисов.

В позиции подчиненного под руководством властного человека бывали более половины опрошенных -58%, при этом одни - 30% оценили этот опыт нейтрально, как производственную необходимость, другие - 28% – скорее негативно, то есть старались побыстрее освободиться от такой "ноши".

Идеальный начальник для россиян – зрелый мужчина, строгий, спокойный. Еще одно важное требование – нацеленность на изменения, инновации.

Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться в презентации.

"Представления россиян о лидерстве за последние годы несколько поменялись. Эти изменения можно связать прежде всего со вступлением во взрослую жизнь нового поколения. Самая молодая часть опрошенных относится к лидерам без особого пиетета, свойственного для более старших поколений. Молодые чаще склонны считать, что лидером не рождаются, им - становятся, а значит, стать лидером - по плечу многим", - прокомментировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.