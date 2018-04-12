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Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

11:43 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменский драматический театр. Фото kto72.ru

Тюменские театры выступят с гастролями в Югре и на Ямале. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Якушев. В 2017 году театры Тюменской области в нескольких регионах страны сыграли более 100 гастрольных представлений, зрителями которых стали свыше 33 тысяч человек.

Тюменский драматический театр успешно выступил в Свердловской области, Удмуртии, принял участие в фестивале "Пять вечеров" им. А. М. Володина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области со спектаклем "С любимыми не расставайтесь".

Тюменский театр кукол посетил Омск, а в рамках проекта "Театр на колесах" побывал с гастролями в муниципалитетах региона. Театральные постановки посмотрели более четырех тысяч зрителей из 14 населенных пунктов.

Тобольский драматический театр с постановкой "Тобольск. Доска почета" выступал в Москве на малой сцене Государственного Театра наций в рамках проведения международного фестиваля-школы "ТЕРРИТОРИЯ" 2017". Этот спектакль, а также постановка "С любимыми не расставайтесь" Тюменского драмтеатра вошли в лонг-лист российской Национальной театральной премии "Золотая маска-2018" - список самых заметных спектаклей сезона 2016-2017 годов по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии.

Интерес к творчеству тюменских служителей Мельпомены проявляют жители северных автономных округов. С предложением организовать гастроли в городах Югры и Ямала они обращались к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

По поручению главы региона в этом году при формировании программы гастролей тюменских и тобольского театров предусмотрены их выступления в городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

У Тюменского драматического театра  выступления состоятся в Сургуте, Когалыме,  Нижневартовске. Тюменский театр кукол представит спектакли в Сургуте, Мегионе, Нижневартовске, Лангепасе, Тобольский драмтеатр - в Нефтеюганске,  Нижневартовске, Салехарде. Кроме того, театральные коллективы отправятся на гастроли  в Курган, Улан-Удэ, Оренбург и Москву.

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Теги: Владимир Якушев , театральное

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