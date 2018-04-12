В Югре осудят предпринимателя, державшего агрессивных собак

Фото следственного комитета РФ

Расследование уголовного дела по факту гибели мужчины после нападения стаи собак завершено в Советском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, обвиняемый является владельцем промбазы, на территории которой обитали 13 собак. Также на этой базе проживал мужчина, охранявший территорию. В июне 2017 года собаки напали на пьяного сторожа, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.

Владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих на территории базы и за ее пределами, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников. При этом доступ к территории базы имел неограниченный круг лиц.

В ходе расследования уголовного дела в деятельности предпринимателя был выявлен ряд нарушений в части использования арендованного земельного участка не по назначению, нарушений правил пожарной безопасности, несвоевременного внесения арендной платы, также налоговые правонарушения.

После происшествия опасные животные были ликвидированы. Следствие завершено. Уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в суд.