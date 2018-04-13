На ямальском месторождении погиб экскаваторщик

Фото следственного комитета РФ

Проверка по факту гибели рабочего на месторождении проводится в Пуровском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, на территории Муравленковского месторождения обнаружено тело 43-летнего мужчины с повреждениями от клыка ковша экскаватора. От тела погибшего к пульту управления ковшом был привязан кабель.

Назначен комплекс криминалистических экспертиз, опрашивают близких и коллег мужчины. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и суицид.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.