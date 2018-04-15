Следователи начали проверку по факту обрушения потолка в ТЦ под Челябинском

t-l.ru

В Челябинской области женщина госпитализирована после обрушения потолка в одном из ТЦ. Проверку по данному факту начали следственные органы региона.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области, вечером 14 апреля в одном из отделов торгово-развлекательного центра "Слон" в Миассе произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 кв. м.

При обрушении местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. По предварительным данным, она была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.