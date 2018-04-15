В Викулово задержали водителя за повторную пьяную езду

Фото ГИБДД Тюменской области

Викуловские автоинспекторы задержали водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Тюменской области, водителя 1979 года рождения остановили сотрудники ДПС Межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" в с. Викулово. При проверке документов полицейские установили, что мужчина был пьян, что подтвердила экспертиза.

Ранее нарушитель уже подвергался уголовному наказанию за совершение аналогичного преступления. Зная о наложенных на него ограничениях, злоумышленник в очередной раз пьяным сел за руль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".