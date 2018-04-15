Умер итальянский кинорежиссер Витторио Тавиани

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Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в Риме на 89-м году жизни, пишет РИА Новости.

По желанию членов семьи Тавиани прощание и похороны пройдут в кругу близких и родных. Все свои фильмы Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Их первая художественная лента "Человек, которого нужно сжечь" вышла в 1962 году.

Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.