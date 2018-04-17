Геологи-работяги стали главными героями фотовыставки в Тюмени

tyumedia.ru

Целое десятилетие славной 70-летней истории тюменской геологии представлено на фотовыставке, которая открылась в Тюменской областной думы 17 апреля. Автор этой уникальной коллекции геолог и фотомастер Андрей Свинкин.

"Это период, когда я сам ходил в геологические экспедиции, - пояснил он в беседе с корр. "Тюменской линии". - С 1975 по 1985 годы. Здесь все – от первого колышка, с которого начинался и вахтовый поселок, и буровая, и трасса на месторождение. Работа буровиков, вышкомонтажников, испытателей скважин".

На небольшой выставке представлены десятки лиц, которые когда-то не сходили с газетных полос, были желанными на любых телепередачах местного и центрального телевидения. Глава Главтюменьгеологии Фарман Салманов, первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков, буровые мастера Владимир Макар, Павел Кожевников, Герой Социалистического труда Нажметдин Жумажанов, мастер по испытанию скважин Алексей Мыльцев – эти люди сформировали топливно-энергетический комплекс Тюменской области.

"2017 год – год 70-летия тюменской геологии. 15 января 1948 года министр геологии СССР Илья Ильич Малышев подписал приказ об организации в составе Главнефтегеологии двух нефтеразведочных экспедиций – в Тюмени и в Новосибирске. Этот документ дал старт геолого-геофизическим исследованиям в Западной Сибири и положил начало истории тюменской геологии", - отметила открывая выставку председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

За 70 лет на тюменской земле были открыты несколько сотен месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них – уникальные: Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское. Создан мощный производственный комплекс.

Борис Олейник