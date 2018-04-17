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Большинство виртуальных мошенников, обманывающих тюменцев, живут в других регионах

17:32 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Абсолютное большинство случаев виртуального и телефонного мошенничества в Тюмени организуют жители других регионов России. Это осложняет полицейским работу, однако профильное подразделение все равно находит и задерживает преступников, где бы они ни были, в северных округах, в Твери или Барнауле.

Об этом сообщил начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", посвященной 10-летию ведомства.

Он подчеркнул, что возмещение материального ущерба пострадавшим от действий мошенников - это один из основных показателей работы полиции. "Если не возвратить имущество, не восстановить ущерб - грош цена нашей работе", - уверен Петр Вагин.

Помимо виртуальных мошенников, доверчивостью тюменцев пользуются и так называемые гастролеры. Петр Вагин рассказал, что по линии квартирных краж в работе тюменской полиции проходили преступники из Калининграда и Барнаула, по линии краж автомобилей - жители Казахстана, по линии карманных краж - уроженцы Читы. Силовики неоднократно задерживали национальные группировки из Свердловской области, Москвы, Северного Кавказа, которые промышляли воровством под предлогом гадания либо оказания социальной помощи.

"География преступников широка. Тюменская область - благополучный регион, поэтому она является центром притяжения для нечистых на руку людей", - сообщил начальник УМВД России по Тюмени.

Дарья Казакова

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Теги: мошенничество , Петр Вагин , УМВД по Тюмени

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