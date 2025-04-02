На заводе "Орион" в Тюменском районе планируют увеличить производственные площади

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличить производственные площади минимум в два раза планируют на заводе металлических конструкций "Орион", расположенном в селе Ембаево Тюменского района. Предприятие выпускает изделия из проволоки и арматуры для монолитно-каркасного и кирпичного домостроения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор завода металлических изделий "Орион" Евгений Нечаев.

"У нас есть острая необходимость в увеличении производственных площадей. Этим вопросом мы занимаемся. Завод организован в 2004 году. На сегодняшний день в нашем распоряжении находятся 4,5 тысячи квадратных метров отапливаемых производственных площадей. На предприятии трудятся около 80 человек. В основном это жители села Ембаево и близлежащих населенных пунктов по Тобольскому тракту", — поделился руководитель предприятия.

В месяц завод производит около одной тысячи тонн готовой продукции. В 2025 году на предприятии планируют нарастить объемы и выпустить 11 тыс. тонн продукции. Для сравнения: за 2023 год на предприятии произвели 6,2 тыс. тонн, в прошлом году — уже 9,5 тыс. тонн.

Клиентами завода являются компании, специализирующиеся на строительстве мостов, федеральные дистрибьюторы, крупные застройщики Тюмени и Тюменской области.

"География поставок широка. Это ХМАО, ЯНАО, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Самарская области, Новосибирск, Пермский край. С новыми видами продукции, которые мы начали производить в прошлом году, мы вышли на рынок Санкт-Петербурга и Москвы. Речь идет о треугольном арматурном каркасе так называемом тригоне, используемом для производства оконных перемычек и в межэтажном перекрытии", — поделился директор завода.

Напомним, 1 апреля завод металлических изделий "Орион" посетила делегация предпринимателей с бизнес-экскурсией. По словам заместителя главы Тюменского района Сергея Ивченко, стояла задача — познакомить предпринимателей с Тюменским районом, показать им предприятия и земельные участки, где можно реализовать свой инвестиционный проект.

"После демонстрации мы остались на нетворкинг и разборы, на которых приглашенные эксперты смогли оценить проекты бизнесменов. Кто-то поехал, чтобы обменяться опытом, другие — познакомиться с предпринимателями и в экскурсионных целях. В любом случае это полезно для нас. Если кто-то хочет открыть свой бизнес, мы только рады. Хотят приехать с туризмом в Тюменской район — мы тоже рады. Ранее мы принимали проект "Капитаны бизнеса", но это немножко другое. В таком формате как вчера работаем впервые", — сказал заместитель главы Тюменского района Сергей Ивченко.

Тобольский тракт, по его мнению, интересен как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения туризма.

Инна Пахомова