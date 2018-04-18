up

18.04.2018 среда

USD 61,1454

EUR 75,8448

В Тюмени -1..1 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"

17:00 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Музея Победы

Всероссийский конкурс "Поэзия победы" стартовал в музее Победы. Победителей конкурса назовут в День Победы. 

Как сообщают организаторы творческого состязания, проверить силы могут учащиеся школ и молодые россияне в возрасте до 25 лет.

Председателем жюри стал известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств Андрей Дементьев.

Конкурс, приуроченный к празднованию 73-летней годовщины Великой Победы, будет проходить по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия необходимо до 22 апреля включительно отправить заявку на электронную почту  с пометкой "Поэзия победы". Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта – 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликуют на официальном сайте и группах музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в музее Победы.

Подробнее о конкурсе здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Великая Отечественная война , конкурс , музей Победы , стихотворения
Ранее в сюжете
18.04.2018, 12:49 Ишим готовится к Дню Победы
17.04.2018, 13:00 Конкурс-фестиваль воздушных змеев в Ялуторовском районе принимает заявки
17.04.2018, 12:49 Портреты героев для шествия «Бессмертного полка» в Тюмени напечатают бесплатно
15.04.2018, 17:01 Новая экспозиция ишимского музея расскажет о боевом пути 229 стрелковой дивизии
13.04.2018, 17:43 В Заводоуковске стартовал конкурс ко Дню Победы
12.04.2018, 14:38 Тюменские поисковики презентовали интерактивную книгу "Имена из солдатских медальонов"
12.04.2018, 09:43 Турнир World of Tanks в Тюмени посвятят Дню победы

Последние новости

17:00 Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"
16:49 Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ
16:38 Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного
16:27 В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей
16:16 Тюменский ветеран Великой Отечественной войны встречает девяносто восьмой день рождения
16:05 В Тобольске многодетная семья получила земельный участок по решению суда
15:54 На Ямале из-за метели закрыли автозимники
15:43 Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты
15:32 В Тобольске готовится к открытию музей семьи императора Николая II
15:21 В тюменской драме открыли выставку театральных фотохудожников Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев отчитается о работе регионального правительства

В Тюменской области продолжают инспектировать места массового пребывания людей

Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

Политика

Депутатов городской думы познакомили с итогами тестирования электробуса

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Экономика

Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты

Уралуправтодор дал оценку работе экстренных служб зимой

Депутаты: замена теплосетей не должна срывать сроки благоустройства дворов

Общество

Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"

Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ

Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного

Спорт

Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить азы настольного тенниса

Александр Большунов признан лучшим лыжником России

Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

Происшествия

В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей

В Тюмени теплоснабжающая организация оштрафована за перебои с горячей водой

Житель Сургута украл сто шестьдесят пачек сигарет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+