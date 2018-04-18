Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"

фото Музея Победы

Всероссийский конкурс "Поэзия победы" стартовал в музее Победы. Победителей конкурса назовут в День Победы.

Как сообщают организаторы творческого состязания, проверить силы могут учащиеся школ и молодые россияне в возрасте до 25 лет.

Председателем жюри стал известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств Андрей Дементьев.

Конкурс, приуроченный к празднованию 73-летней годовщины Великой Победы, будет проходить по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия необходимо до 22 апреля включительно отправить заявку на электронную почту с пометкой "Поэзия победы". Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта – 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликуют на официальном сайте и группах музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в музее Победы.

Подробнее о конкурсе здесь.