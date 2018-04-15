Новая экспозиция ишимского музея расскажет о боевом пути 229 стрелковой дивизии

фото Ишимского музейного комплекса

Новая экспозиция ишимского музея расскажет о боевом пути 229 стрелковой дивизии

Выставка "Боевой путь 229-ой стрелковой дивизии" откроется в корпусе "Городская управа" Ишимского музейного комплекса 20 апреля.

Центром экспозиции, как рассказала директор музейного комплекса Любовь Нечаева, станут экспонаты, которые были обнаружены на местах боев дивизии под Сталинградом суровикинским казачьим поисковым отрядом "Обелиск".

Новая экспозиция посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Одним из экспонатов стала земля из тех мест, где участвовала в боях 229-я стрелковая дивизия второго формирования. Ее привезла в начале февраля ишимская делегация, побывавшая на памятных мероприятиях в Суровикино Волгоградской области.

229-я стрелковая дивизия формировалась в Ишиме с декабря 1941 по май 1942-го. Личный состав стрелковой дивизии располагался на территории бывшего пионерского лагеря в Синицынском бору, основное ядро составляли призывники 1921–1923 годов рождения Омской, Новосибирской областей. Младший комсостав прибыл из учебных батальонов кадровых частей Сибирского и Забайкальского военных округов, а средний комсостав в основном из Омского и Свердловского общевойсковых училищ.

"Данные экспонаты крайне важны для музея. Они позволят создать полноценную музейную выставку по боевому пути 229-й стрелковой дивизии, - рассказал научный сотрудник музея Константин Иванов. - В год 75-летия победы под Сталинградом, в год 75-летия перелома в войне предметы, обнаруженные на тех местах, где сражались наши земляки в Сталинградской битве – особенно важны".

На основе новой экспозиции Ишимского музейного комплекса будет создан патриотическо-воспитательный проект: передвижная выставка посетит музеи тех районов, призывники из которых числились в 229-й стрелковой дивизии.

В большой истории Великой Отечественной войны 229 стрелковая дивизия ишимского формирования, как писал тюменский историк и публицист Александр Петрушин, долгое время не значилась. Кандидат исторических наук Александр Петрушин и журналист Рафаэль Гольдберг-Гуревич и посвятили памяти 229 ишимской стрелковой дивизии книгу "Возвращенные имена".

В июле 1942 года 229 дивизия выгрузилась на станции Камышин. 150 км до Суровикино бойцы шли пешком под палящим солнцем. По воспоминаниям ветеранов, патронташи от пота быстро промокли, патроны окислились от соли и не лезли в ствол винтовок. Дальняя линия обороны Сталинграда была очень призрачной. Но именно там развернулась "война на дальних подступах".

"Дивизия попала в сложное положение и сделала все, что могла. На определенное время она задержала наступление фашистских войск на Сталинград. Если бы не они, враг мог бы сразу ворваться в город. Его отделяли всего 150 км по степи, - писал он. - Моторизованные части могли бы легко пройти это расстояние, тогда бы Сталинград пал, фашисты перешли Волгу. Сейчас можно только предполагать, как могла закончиться война. 229-я дивизия в составе других соединений 62-й и 64-й армий сделала все, что могла".

В степи в районе Суровикино против 18-летних бойцов 229 ишимской стрелковой дивизии разворачивают свои силы мощные соединения армии Паулюса: 24 танковый корпус, 44 австрийская дивизия и 51 армейский корпус. За плечами этих подразделений три года войны по всей Европе.

"Я нашёл воспоминания немецкого капеллана. Он попал на места боёв на дальних подступах, там было очень много мертвых. И в его мемуарах есть такая фраза: "Когда в бой идут сибирские дивизии, день превращается в ад", - рассказывал в одном из интервью Рафаэль Гольдберг – Гуревич.

Из 11 тыс. бойцов и командиров 229 ишимской дивизии в августе 1942 года из суровикинского котла выбрались всего около 700 человек. Остальные либо погибли, либо попали в плен. В музее "Сталинградская битва" хранится образок св. Георгия Победоносца, найденный на месте боев 229 ишимской стрелковой дивизии. Скорее всего, он принадлежал кому-то из сибиряков.

Борис Олейник