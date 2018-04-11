Тюменский проект "Братские могилы" поддержали двадцать регионов России

Фото ИА "Тюменская линия"

Новый проект инициатора акции "Бессмертный полк" Геннадия Иванова, получил поддержку 20 регионов России.

"Это проект "Братски могилы", - пояснил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"На всей европейской части России, на Украине и Белоруссии, где прокатилась война, много братских могил. И во многих городах и селах 9 Мая проходят митинги, шествия "Бессмертного полка". И проходят они без участия тех, кто погиб, освобождая этот город или село, и похоронен в этих братских могилах. И это неправильно", - сказал он.

Имена всех похороненных в братских могилах, в большинстве своем, известны. И потомки солдат, проживающие на территории, куда фронт не дошел, знают, где их близкие похоронены. По идее автора проекта, родственники солдат, похороненных в братских могилах далеко от родного дома, могли бы обратиться в школы соответствующих регионов и отправить туда фотографию своего героя, чтобы в День Победы он мог принять участие в акции "Бессмертный полк". Неважно, что в Тюмени или Красноярске потомки героев несут его портрет в колонне "Бессмертного полка". Пусть его портрет пронесут и в той деревне, городе, которые он защищал, и пал на поле боя.

"Мы рассматривали вариант обращения частного лица, -развил свою идею Геннадий Иванов. - Но для воспитания подрастающего поколения, для связи поколений важно, чтобы все переписки, все поиски родственников и дальнейшие связи вели школьники".

"Бессмертный полк" — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк". Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий.

Борис Олейник