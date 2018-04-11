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Велогонка, посвященная Дню Победы, пройдет по исторической части Тюмени

11:21 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото страницы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Открытая велогонка-критериум памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет в Тюмени 9 мая.

По информации администрации города, торжественное открытие начнется у музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в 13 часов, старт – в 13 часов 30 минут. В велогонке участвуют все желающие. Главные условия: наличие спортивного велосипеда, шлема и медицинской справки. Велогонка начнется с заезда самых юных участников – детей 2006-2007 годов рождения.

"Эта велогонка проходит же много лет. Раньше ее маршрут пролегал по улице Мельникайте, потом ее перенесли в историческую часть города", – рассказала директор СДЮСШОР № 4 Светлана Кугаевская. 

Дистанция открытой велогонки-критериум – 1270 м. Участники выйдут на старт с  горки перед строительным институтом ТИУ, далее вверх по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Ямской, по ул. Ямской – налево, до пересечения с ул. Казанской, по ул. Казанской – налево, до пересечения с ул. Луначарского, по ул. Луначарского – движение вниз, до Исторической площади. Разворот перед перекрестком улиц Ленина и Республики.

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Теги: велогонка , День Победы , Тюмень

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