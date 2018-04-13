В Заводоуковске стартовал конкурс ко Дню Победы

фото Заводоуковского музея

Конкурс рисунков "Память Победы" стартовал в Заводоуковском краеведческом музее 9 апреля. Рисунки детей будут принимать до 11 мая.

По информации организаторов, конкурс посвящен 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он проводится для повышения интереса к значимым событиям в истории России и сохранения исторической памяти о героических подвигах, воспитания уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет.

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет.

С положением о конкурсе можно ознакомится на сайте Заводоуковского краеведческого музея и в социальной сети "ВКонтакте".