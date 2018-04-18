Ишим готовится к Дню Победы

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Подготовка праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, началась в Ишиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

Оргкомитет по проведению 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возглавил глава города Федор Шишкин.

В первую декаду мая во всех учреждениях культуры и системы образования, микрорайонах и ТОСах города пройдут мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Ишимцы и гости города со 2 по 8 мая смогут посетить выставку "Боевой путь 229-й стрелковой дивизии" в музейном комплексе. 4 мая в актовом зале детской школы искусств состоится праздничная программа для городского совета ветеранов "Победа в сердце каждого живет!". Также 4 мая в фойе железнодорожного вокзала откроется выставка творческих работ учащихся детской художественной школы "Огни победного салюта". Здесь же 5 мая пройдет концерт "Поезд Победы". 6 мая в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ состоится гала-концерт фестиваля "Цена Победы". 7 числа будет организована традиционная большая легкоатлетическая эстафета.

9 мая во всех храмах Ишима состоятся поминальные богослужения. Парад и праздничное прохождение перед ветеранами начнется в 11 часов 45 минут на площади по ул. Ленина. Торжественный митинг на Соборной площади – в 12 часов 30 минут. С 12 часов в городском парке начнут работу тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, аллеи Славы, выставки прикладного творчества. Вечерняя программа стартует в 20 часов. Она объединит вечерний концерт "Победный май" и акцию "Свеча памяти". Завершится праздничный день фейерверком "Залпы Победы".

Федор Шишкин поручил коммунальным службам до 1 мая завершить работы по праздничному оформлению города и приведению в нормативное состояние мемориалов.

"Наша задача поздравить и поблагодарить ветеранов, тружеников тыла за Великую Победу. Благодаря им мы можем с уверенностью смотреть в будущее, трудиться, радоваться жизни и растить детей", – подытожил Шишкин.