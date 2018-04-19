В Тюмени пройдет благотворительная акция "Дети мира детям войны"

Фото ИА "Тюменская линия"

Ежегодная благотворительная акция "Дети мира детям войны" пройдет в Доме национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) 26 апреля с 17 до 18 часов 30 минут.

По информации организаторов, в программе акции предусмотрена концертная программа "Мелодия весны", посвященная Дню Победы. На сцене "Строителя" выступят хореографические и вокальные ансамбли.

На концерт приглашены ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, а также дети войны.

Вход свободный.