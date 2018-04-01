Владимир Якушев выразил чернобыльцам признательность за мужество и отвагу

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Авария на Чернобыльской атомной электростанции - одна из самых разрушительных техногенных катастроф прошлого века. Тысячи человек погибли, устраняя последствия выброса радиоактивных веществ. Искреннюю признательность ликвидаторам техногенных аварий выразил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Сегодня мы вспоминаем подвиг участников ликвидации последствий всех радиационных аварий и катастроф, склоняем головы перед светлой памятью погибших и безвременно ушедших из жизни героев. Они пожертвовали собой ради спасения миллионов людей, ради будущего всего человечества. Уважаемые ликвидаторы техногенных аварий! В этот памятный день примите искреннюю признательность за мужество и отвагу. Ваша ответственная гражданская позиция, исключительная самоотверженность служат достойным примером для подрастающего поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего", - отметил он.



Напомним, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 48 секунд во время эксперимента на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС два мощных взрыва разрушили реактор, в котором, казалось, надежно было упрятано 200 тонн урана. Атомный циклон, вырвавшийся наружу, пронесся над 17 странами Европы и даже достиг Америки. Наибольшему заражению подверглись обширные территории Украины, Белоруссии и европейской части России. Из сельскохозяйственного оборота выведены сотни тысяч гектаров земли. Многие семьи лишились жилья, утратили источник существования, кров. Люди получили облучение, которое в девяносто раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.

В целом от чернобыльской катастрофы, по официальным данным, пострадали более 9 млн человек.